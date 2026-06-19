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ЧМ-2026: США увеличили преимущество в матче с Австралией - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 23:47
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ЧМ-2026: США увеличили преимущество в матче с Австралией

Сборная США уверенно проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Австралии.

Как сообщает İdman.biz, перед самым перерывом американцы забили второй гол и упрочили свое преимущество.

На 44-й минуте отличился Алекс Фримен, отправивший мяч в ворота австралийской команды и сделавший счет 2:0.

Ранее хозяева вышли вперед благодаря автоголу защитника сборной Австралии Кэмерона Бургесса на 11-й минуте встречи.

Матч группы D проходит на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле. На момент публикации новости сборная США уверенно ведет в счете и близка ко второй победе подряд на турнире.

Напомним, в первом туре американцы разгромили Парагвай со счетом 4:1, а Австралия обыграла Турцию - 2:0.

23:12

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.

Как сообщает İdman.biz, встреча группы D проходит на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Защитник сборной Австралии Кэмерон Бургесс отправил мяч в собственные ворота, выведя американскую команду вперед - 1:0

Напомним, что в первом туре американцы уверенно обыграли Парагвай со счетом 4:1, а сборная Австралии оказалась сильнее Турции - 2:0.

В заключительном туре группового этапа США встретятся с Турцией, а Австралия сыграет с Парагваем. Оба матча состоятся 26 июня.

23:00

Проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австралии.

Как сообщает İdman.biz, встреча группы D проходит на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле. Главным арбитром матча назначен немец Феликс Цвайер.

Обе команды успешно стартовали на турнире. В первом туре сборная США разгромила Парагвай со счетом 4:0, а Австралия уверенно обыграла Турцию - 2:0.

Сборная США начала встречу в следующем составе: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пепи.

За Австралию с первых минут вышли: Бич, Итальяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.

В заключительном туре группового этапа американцы сыграют с Турцией, а сборная Австралии встретится с Парагваем. Оба матча состоятся 26 июня.

Напомним, что в плей-офф чемпионата мира выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

İdman.Biz
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