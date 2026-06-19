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Ламин Ямаль уверен, что Испания дойдет до финала ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 19:30
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Ламин Ямаль уверен, что Испания дойдет до финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился ожиданиями от дальнейшего выступления команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, молодой футболист выразил уверенность, что испанцы способны дойти до финала турнира.

"В воскресенье мы поедем за победой, конечно же, покажем свой стиль игры и продемонстрируем, кто мы есть. Вместе преодолеем все. Я также уверен, что мы будем все вместе 19 июля. До скорой встречи, всем привет!" - заявил Ямаль.

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Испании неожиданно потеряла очки, сыграв вничью с командой Кабо-Верде.

Следующий матч испанцы проведут 21 июня против сборной Саудовской Аравии. Победа позволит команде улучшить свои шансы на выход в плей-офф.

Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля.

İdman.Biz
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