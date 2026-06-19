Возинья дождался маму: она посетит следующий матч ЧМ - ФОТО/ВИДЕО

Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи сможет посетить следующий матч чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, Ана Кандида Эвора получила визу США и уже отправилась на турнир, где поддержит сына с трибуны.

История получила широкий резонанс после матча Кабо-Верде против Испании (0:0). После встречи 40-летний голкипер признался, что расстроен отсутствием матери на стадионе. Возинья был признан лучшим игроком матча, однако рассказал, что не смог разделить этот момент с самым близким человеком.

По данным зарубежных СМИ, ранее Ана Кандида Эвора не смогла отправиться в США из-за визовых и финансовых трудностей. После того как история получила широкую огласку, вопрос был решен, и мать футболиста получила разрешение на въезд в страну.

Таким образом, Ана Кандида Эвора сможет присутствовать на следующем матче сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.

Напомним, что в стартовом туре мундиаля команда Возиньи сенсационно сыграла вничью с Испанией (0:0), а сам голкипер был признан лучшим футболистом встречи.