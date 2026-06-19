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Боатенг призвал Роналду уступить место молодым игрокам

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 10:42
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Боатенг призвал Роналду уступить место молодым игрокам

Бывший полузащитник сборной Ганы по футболу и итальянского "Милана" Кевин-Принс Боатенг выступил с резкой критикой в адрес Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на SBS Sport, экс-футболист прокомментировал выступление капитана сборной Португалии после матча чемпионата мира 2026 года против ДР Конго (1:1).

По мнению Боатенга, 41-летний нападающий должен уступить место молодым игрокам национальной команды.

"Могу ли я быть честным? Роналду, будь он командным игроком, отошел бы в сторону и позволил молодым проявить себя. Португалии лучше без него. Когда он находится на поле, на него оказывается огромное давление, потому что все хотят отдать ему пас. Если Португалия хочет иметь шанс пройти далеко, считаю, что Роналду нужно отойти в сторону. Пусть играют другие, а он выйдет на поле в последние 15-20 минут матча, чтобы добиться результата", — заявил Боатенг.

Напомним, в стартовом матче группы K сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго со счетом 1:1. Роналду провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

Следующий матч на чемпионате мира португальцы проведут против сборной Узбекистана.

İdman.Biz
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