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Скандал на ЧМ-2026: болельщики заняли места для людей с инвалидностью - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 11:42
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Скандал на ЧМ-2026: болельщики заняли места для людей с инвалидностью - ВИДЕО

После матча чемпионата мира 2026 года между сборными Колумбии и Узбекистана в центре обсуждения оказался не только футбол, но и поведение некоторых зрителей на трибунах.

Как сообщает İdman.Biz, в социальных сетях распространились кадры, снятые во время игры, на которых болельщики, находившиеся в секторе для людей с инвалидностью, после гола сборной Колумбии вскочили со своих мест и начали праздновать успех команды.

Видео вызвало волну критики среди пользователей. Многие обратили внимание на то, что данные места предназначены для людей с ограниченными физическими возможностями и не должны использоваться другими зрителями.

В комментариях болельщики призвали организаторов турнира строже контролировать распределение мест на стадионах и не допускать подобных ситуаций.

Отметим, что матч группового этапа завершился победой сборной Колумбии над Узбекистаном со счетом 3:1.

İdman.Biz
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