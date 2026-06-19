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Мексика первой вышла в плей-офф и выиграла группу на ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 09:26
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Мексика первой вышла в плей-офф и выиграла группу на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сборная Мексики по футболу досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года и стала победителем группы А.

Как сообщает İdman.Biz, во втором туре хозяева турнира обыграли Южную Корею со счетом 1:0.

Встреча на стадионе "Акрон" в Гвадалахаре долгое время проходила без забитых мячей. Судьбу матча решил эпизод в начале второго тайма.

На 50-й минуте голкипер сборной Южной Кореи Ким Сын Гю грубо ошибся на выходе, столкнувшись с партнером по команде и выпустив мяч из рук. Защитник Луис Ромо воспользовался подарком соперника и отправил мяч в пустые ворота.

После пропущенного гола корейцы владели инициативой, однако испытывали серьезные проблемы при создании опасных моментов. Лишь в концовке азиатская команда организовала настоящий штурм ворот соперника, но спасти матч не смогла. В одном из эпизодов голкипер мексиканцев Рангель последовательно отразил удары Чо Гю Сона и Ян Хен Джуна.

Победа позволила команде Хавьера Агирре набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе первое место в группе. В стартовом туре мексиканцы обыграли ЮАР со счетом 2:0.

Сборная Южной Кореи, ранее победившая Чехию (2:1), осталась с тремя очками. Для выхода в плей-офф корейцам в заключительном туре будет достаточно не проиграть ЮАР.

Отметим, что сборная Мексики стала первой командой, официально обеспечившей себе место в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

İdman.Biz
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