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Отец рядом: Зидан утешил сына после неудачного старта на чемпионате мира

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 06:20
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Отец рядом: Зидан утешил сына после неудачного старта на чемпионате мира

Бывший футболист сборной Франции, чемпион мира-1998 Зинедин Зидан после матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Аргентина — Алжир (3:0) отправился в раздевалку с целью утешить своего сына, вратаря африканской команды Лука Зидана. В составе "альбиселесте" хет-трик оформил нападающий Лионель Месси. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Algérie Football Média.

По информации источника, Лука Зидана "особенно сильно задело поражение в матче с Аргентиной". Подчеркивается, что Зинедин также воспользовался возможностью пообщаться с другими футболистами, чтобы подбодрить команду.

В указанной встрече вратарь сборной Алжира совершил три спасения.

İdman.Biz
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