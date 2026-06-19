Отец рядом: Зидан утешил сына после неудачного старта на чемпионате мира

Бывший футболист сборной Франции, чемпион мира-1998 Зинедин Зидан после матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Аргентина — Алжир (3:0) отправился в раздевалку с целью утешить своего сына, вратаря африканской команды Лука Зидана. В составе "альбиселесте" хет-трик оформил нападающий Лионель Месси. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Algérie Football Média.

По информации источника, Лука Зидана "особенно сильно задело поражение в матче с Аргентиной". Подчеркивается, что Зинедин также воспользовался возможностью пообщаться с другими футболистами, чтобы подбодрить команду.

В указанной встрече вратарь сборной Алжира совершил три спасения.