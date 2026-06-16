В Сенегале сделали скандальное заявление перед матчем с Францией на ЧМ-2026 - ФОТО

Председатель Национальной ассамблеи Сенегала Усман Сонко выступил с резонансным заявлением в преддверии матча чемпионата мира 2026 года против сборной Франции.

Как сообщает İdman.Biz, сенегальский политик в интервью France 24 выразил уверенность в успехе своей национальной команды.

"Я думаю, что Сенегал победит. По крайней мере, как и все сенегальцы, я этого желаю. Но кто бы ни выиграл, получится, что Африка победит Африку", - заявил Сонко.

Последняя фраза политика была воспринята многими как намек на большое количество футболистов африканского происхождения в составе сборной Франции.

Высказывание председателя парламента вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи отметили, что таким образом Сонко обратил внимание на значительный вклад Африки в развитие мирового футбола и на игроков, имеющих африканские корни.

Отметим, что сборные Франции и Сенегала встретятся в матче первого тура группы I чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится сегодня и начнется в 23:00 по бакинскому времени.