Месси отказался от места на скамейке и сел на газон после хет-трика - ВИДЕО

Лионель Месси оказался в центре внимания после матча чемпионата мира 2026 года против Алжира, причем не только благодаря трем забитым мячам.

Как сообщает İdman.Biz, после замены капитан сборной Аргентины отказался занимать место на скамейке запасных и предпочел сесть прямо на газон рядом с партнерами по команде.

Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 3:0, а Месси стал главным героем матча, оформив хет-трик.

Первый мяч восьмикратный обладатель "Золотого мяча" забил на 17-й минуте после передачи Родриго Де Пауля. Затем форвард отличился еще дважды - на 60-й и 76-й минутах. В третьем голевом эпизоде ассистентом выступил Николас Гонсалес.

На 80-й минуте главный тренер сборной Аргентины заменил Месси, выпустив на поле Нико Паса.

После ухода капитана выяснилось, что на скамейке запасных не осталось свободного места. Полузащитник Тьяго Альмада предложил ветерану свое место, однако Месси отказался и расположился прямо на траве рядом с одноклубниками по национальной команде.

Необычный поступок аргентинца быстро стал популярным в социальных сетях и привлек внимание болельщиков по всему миру.

Кроме того, хет-трик позволил Месси довести количество голов на чемпионатах мира до 16. По этому показателю он сравнялся с легендарным немецким нападающим Мирославом Клозе и теперь делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей.