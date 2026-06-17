Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы

Участие нападающего сборной Испании Ламина Ямаля в чемпионате мира 2026 года вызывает обеспокоенность из-за возможного риска повторной травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena SER, у 18-летнего футболиста оценивается высокий риск рецидива предыдущего повреждения.

Ямаль получил мышечную травму 22 апреля в составе "Барселоны", после чего провел первый официальный матч уже на чемпионате мира против Кабо-Верде. Он вышел на поле на 70-й минуте и доиграл встречу до конца.

Медицинский штаб сборной Испании рекомендовал ограничить игровое время футболиста. Однако из-за того, что команда не смогла открыть счет, Ямаль провел на поле больше времени, чем планировалось изначально.

По данным источника, в настоящее время у игрока нет болевых ощущений. Тем не менее из-за риска повторной травмы тренерский штаб осторожно подходит к его нагрузкам.

Сам Ямаль считает себя полностью готовым и хочет сыграть больше в следующем матче против Саудовской Аравии. Решение о его выходе в стартовом составе примет главный тренер Луис де ла Фуэнте.

Отмечается, что в первом туре группы H сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).