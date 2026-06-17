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Вратарь Сенегала: "Мы имели дело с игроками чистейшего таланта"

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 11:56
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Вратарь Сенегала: "Мы имели дело с игроками чистейшего таланта"

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди поделился мнением о матче первого тура чемпионата мира 2026 года против Франции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на beIN Sports, голкипер признал, что его команде не удалось реализовать намеченный план на игру.

"Мы не смогли воплотить в жизнь то, что задумывали. Понимали, что во второй половине игры необходимо прибавить и действовать более эффективно в завершающей стадии, однако нам удавалось это лишь отдельными отрезками. А в матчах с командами такого уровня нужно быть безупречными и не оставлять пространства для случайности - ведь мы имеем дело с футболистами чистейшего таланта. Первая встреча осталась позади, теперь надо проанализировать ошибки и сосредоточиться на Норвегии", - заявил Менди.

Напомним, что в стартовом матче группы I сенегальцы уступили сборной Франции со счетом 1:3. В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя. Единственный гол африканской команды записал на свой счет Ибраима Мбайе.

Следующий матч на турнире сборная Сенегала проведет против Норвегии, а затем встретится с Ираком.

İdman.Biz
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