Карло Анчелотти изменит стартовый состав Бразилии перед матчем с Гаити

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что внесет изменения в стартовый состав команды перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Гаити.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист подтвердил это на предматчевой пресс-конференции, однако отказался раскрывать детали.

"Изменения будут. Футболисты об этом знают, но вам я ничего не скажу", — заявил Анчелотти журналистам.

Сборная Бразилии неудачно начала турнир, сыграв вничью с Марокко (1:1). Наставник признал, что в стартовом матче его команда не показала свой лучший футбол, однако подчеркнул, что не видит поводов для паники.

По словам Анчелотти, бразильцам необходимо улучшить игровой баланс и эффективнее действовать как с мячом, так и без него.

Матч между сборными Бразилии и Гаити пройдет в рамках второго тура группы С. В первом туре гаитяне уступили Шотландии со счетом 0:1.

Для пятикратных чемпионов мира эта встреча станет возможностью одержать первую победу на турнире и улучшить свои позиции в борьбе за выход в плей-офф.