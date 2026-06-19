Турция и Бразилия идут за первыми победами - АФИША ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 года сегодня состоятся очередные матчи второго тура группового этапа.
Как сообщает İdman.Biz, в программе игрового дня запланированы четыре встречи.
Первыми на поле выйдут сборные США и Австралии. Матч группы D начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Ночью внимание болельщиков переключится на группу С, где Шотландия встретится с Марокко, а Бразилия сыграет против Гаити.
Именно матч с участием пятикратных чемпионов мира считается главным событием дня. В стартовом туре бразильцы неожиданно потеряли очки в игре с Марокко (1:1), поэтому новая осечка может серьезно осложнить положение команды в борьбе за первое место в группе.
Не менее важной будет встреча Турции и Парагвая. После поражения от Австралии в первом туре турецкой сборной необходимо набирать очки, чтобы сохранить хорошие шансы на выход в плей-офф.
Чемпионат мира-2026
Групповой этап, 2-й тур
19 июня
Группа D
23:00. США - Австралия
20 июня
Группа C
02:00. Шотландия - Марокко
04:30. Бразилия - Гаити
Группа D
07:00. Турция - Парагвай