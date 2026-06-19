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Турция и Бразилия идут за первыми победами - АФИША ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 10:11
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Турция и Бразилия идут за первыми победами - АФИША ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 года сегодня состоятся очередные матчи второго тура группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, в программе игрового дня запланированы четыре встречи.

Первыми на поле выйдут сборные США и Австралии. Матч группы D начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Ночью внимание болельщиков переключится на группу С, где Шотландия встретится с Марокко, а Бразилия сыграет против Гаити.

Именно матч с участием пятикратных чемпионов мира считается главным событием дня. В стартовом туре бразильцы неожиданно потеряли очки в игре с Марокко (1:1), поэтому новая осечка может серьезно осложнить положение команды в борьбе за первое место в группе.

Не менее важной будет встреча Турции и Парагвая. После поражения от Австралии в первом туре турецкой сборной необходимо набирать очки, чтобы сохранить хорошие шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира-2026

Групповой этап, 2-й тур

19 июня

Группа D

23:00. США - Австралия

20 июня

Группа C

02:00. Шотландия - Марокко

04:30. Бразилия - Гаити

Группа D

07:00. Турция - Парагвай

İdman.Biz
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