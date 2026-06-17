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Узбекистан выпустит памятные монеты к ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 15:13
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Узбекистан выпустит памятные монеты к ЧМ-2026 - ВИДЕО

В Узбекистане будут выпущены памятные монеты, посвященные участию национальной сборной в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, лимитированная серия монет поступит в обращение 18 июня - в день первого матча группового этапа против сборной Колумбии.

На лицевой стороне монеты выгравирована надпись: "Историческая победа. Футбол Узбекистана на ЧМ-2026". На обратной стороне изображен талисман команды - "Белый волк". В силуэте талисмана также отражены 26 футболистов национальной сборной.

Отмечается, что чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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