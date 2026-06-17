ЧМ-2026: Роналду начинает шестой мундиаль, Англия сыграет со старым обидчиком - ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира по футболу 2026 года наступает седьмой игровой день.

Как сообщает İdman.Biz, программа дня обещает сразу несколько ярких сюжетов: Португалия начнет поход за первым титулом чемпиона мира, Англия встретится с Хорватией в одном из самых принципиальных матчей первого тура, Гана и Панама проведут важнейшую игру в борьбе за очки, а Узбекистан впервые в истории выйдет на поле в финальной стадии мундиаля.

Португалия - ДР Конго (17 июня, 21:00)

Португалия начнет выступление в группе K матчем против ДР Конго. Команда Роберто Мартинеса подходит к турниру в статусе явного фаворита пары: у европейской сборной значительно больше опыта, глубже состав и выше индивидуальный класс.

Главная интрига встречи связана с Криштиану Роналду. Для 41-летнего форварда этот чемпионат мира стал уже шестым в карьере, и Португалия постарается с первых минут показать, что приехала на турнир не только ради красивой истории своего капитана.

Африканская сборная возвращается на чемпионат мира впервые с 1974 года, когда выступала под названием Заир. Тогда команда проиграла все три матча и не забила ни одного мяча.

Перед стартом нынешнего турнира главный тренер ДР Конго Себастьен Десабр заявил, что его команда не намерена бояться фаворита и готова рисковать. У конголезцев есть футболисты из сильных европейских чемпионатов, а быстрые атаки могут стать их главным оружием. Но в целом Португалия остается очевидным фаворитом и должна начинать турнир с победы.

Англия - Хорватия (17 июня, 23:59)

Один из центральных матчей седьмого игрового дня пройдет в группе L, где Англия сыграет с Хорватией. Формально фаворитом выглядит английская сборная: команда Томаса Тухеля имеет один из самых дорогих и сбалансированных составов турнира, а также входит в число главных претендентов на титул.

Но именно Хорватия - соперник, который для англичан давно перестал быть рядовым. В полуфинале ЧМ-2018 хорваты выбили Англию из турнира, победив со счетом 2:1 в дополнительное время. Позже англичане взяли реванш на Евро-2020, выиграв 1:0, но психологический фон у этой пары по-прежнему особенный.

По общей истории личных встреч преимущество на стороне Англии: шесть побед при трех поражениях и двух ничьих. Однако хорваты остаются крайне неудобной командой за счет опыта, турнирного характера и сильной средней линии.

Перед матчем Тухель отметил, что давление чемпионата мира должно помочь Англии раскрыться. При этом у команды есть кадровые вопросы: Тино Ливраменто выбыл из турнира из-за травмы, вместо него был вызван Трево Чалоба, а участие Букайо Сака оставается под вопросом из-за проблем с ахиллом. У Хорватии ключевыми фигурами по-прежнему остаются Лука Модрич, Матео Ковачич и Иван Перишич. Англия фаворит, но это именно тот матч, где статус может ничего не гарантировать.

Гана - Панама (18 июня, 03:00)

Второй матч группы L сведет Гану и Панаму. На фоне присутствия Англии и Хорватии эта встреча приобретает особое значение: для обеих команд именно здесь открывается наиболее реальный шанс набрать очки и включиться в борьбу за выход в плей-офф.

Абсолютного фаворита в этой паре нет. Гана выглядит немного предпочтительнее за счет большего опыта выступлений на чемпионатах мира и более высокого индивидуального потенциала в атаке. Но Панама за последние годы стала более организованной и физически мощной командой, а ее текущий уровень не позволяет считать африканцев явным фаворитом.

Команды ранее не играли между собой на чемпионате мира и не имеют богатой истории очных встреч. Для Панамы это будет попытка добиться исторического результата: на своем первом мундиале в 2018 году команда проиграла все три матча и пока не набирала очков в финальной стадии ЧМ.

Гана подошла к старту с серьезной потерей. Томас Парти не сможет сыграть в Торонто из-за отказа во въезде в Канаду. Главному тренеру Карлушу Кейрушу придется перестраивать центр поля, что делает матч еще более непредсказуемым.

Узбекистан - Колумбия (18 июня, 06:00)

Завершит программу седьмого игрового дня матч группы K между Узбекистаном и Колумбией. Для узбекистанской сборной это исторический момент: команда впервые сыграет в финальной стадии чемпионата мира.

Фаворитом встречи считается Колумбия. Южноамериканская команда возвращается на мундиаль после пропуска ЧМ-2022 и подходит к турниру с серьезными амбициями. Под руководством Нестора Лоренсо колумбийцы вернули стабильность, дошли до финала Кубка Америки-2024 и снова выглядят командой, способной бороться не только за выход из группы.

Главные звезды Колумбии — Луис Диас и Хамес Родригес. Для Хамеса этот турнир может иметь особое значение: именно на чемпионате мира 2014 года он стал одной из главных звезд мирового футбола, а Колумбия тогда дошла до четвертьфинала.

Узбекистану же предстоит дебют без права на робость. Команду возглавляет Фабио Каннаваро — чемпион мира 2006 года и обладатель "Золотого мяча". Он уже призвал игроков не бояться исторического момента и получить удовольствие от дебюта. В центре внимания будет защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов, а в атаке — капитан Элдор Шомуродов.

Команды ранее не встречались между собой. Поэтому для Колумбии матч несет дополнительную сложность: соперника с такой мотивацией и почти без истории очных игр труднее просчитать. Но по опыту, составу и турнирному статусу именно колумбийцы остаются фаворитами этой пары.