Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Появились новые подробности о состоянии здоровья Илии Топурии после поединка с Джастином Гейджи на турнире UFC White House - Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, у испано-грузинского бойца диагностирован небольшой перелом глазницы.

Об этом сообщил журналист испанского издания Ирати Прат, который рассказал о результатах обследования спортсмена в одной из больниц Вашингтона.

"В ожидании окончательных результатов компьютерной томографии, проведенной в больнице Вашингтона, где он провел ночь, у Илии обнаружен небольшой перелом глазницы. Однако хирургическое вмешательство не требуется", – написал Прат в социальной сети X.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона UFC в легком весе состоялся 15 июня в Вашингтоне. Поединок завершился победой Джастина Гейджи техническим нокаутом после того, как врач рекомендовал остановить бой из-за серьезных повреждений лица Топурии.

Для испано-грузинского спортсмена это поражение стало первым в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

В свою очередь, Гейджи с третьей попытки сумел завоевать полноценный чемпионский титул UFC в легком весе.