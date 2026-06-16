16 Июня 2026
RU

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

ММА
Новости
16 Июня 2026 08:24
34
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Появились новые подробности о состоянии здоровья Илии Топурии после поединка с Джастином Гейджи на турнире UFC White House - Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, у испано-грузинского бойца диагностирован небольшой перелом глазницы.

Об этом сообщил журналист испанского издания Ирати Прат, который рассказал о результатах обследования спортсмена в одной из больниц Вашингтона.

"В ожидании окончательных результатов компьютерной томографии, проведенной в больнице Вашингтона, где он провел ночь, у Илии обнаружен небольшой перелом глазницы. Однако хирургическое вмешательство не требуется", – написал Прат в социальной сети X.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона UFC в легком весе состоялся 15 июня в Вашингтоне. Поединок завершился победой Джастина Гейджи техническим нокаутом после того, как врач рекомендовал остановить бой из-за серьезных повреждений лица Топурии.

Для испано-грузинского спортсмена это поражение стало первым в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

В свою очередь, Гейджи с третьей попытки сумел завоевать полноценный чемпионский титул UFC в легком весе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Макгрегор вступился за Топурию после поражения на UFC Freedom 250
15 Июня 23:31
ММА

Макгрегор вступился за Топурию после поражения на UFC Freedom 250

Ирландец жестко ответил на критику со стороны Теренса Кроуфорда

Стрикленду грозит наказание после скандала на турнире UFC в Белом доме
15 Июня 22:16
ММА

Стрикленду грозит наказание после скандала на турнире UFC в Белом доме

Экс-чемпион UFC может столкнуться с обвинением в нарушении общественного порядка

Назим Садыхов в Баку: "Готов снова писать историю"
15 Июня 15:00
ММА

Назим Садыхов в Баку: "Готов снова писать историю" - ВИДЕО

Боец отметил, что на этот раз его цели еще выше
Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Гейджи сенсационно одолел Топурию на турнире UFC у Белого дома
15 Июня 09:30
ММА

Гейджи сенсационно одолел Топурию на турнире UFC у Белого дома - ВИДЕО

Американец завоевал полноценный чемпионский титул после отказа соперника продолжать бой
Сын Трампа оказался в центре скандала перед турниром UFC
15 Июня 05:10
ММА

Сын Трампа оказался в центре скандала перед турниром UFC

Главным событием вечера станет титульный поединок в легком весе

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
14 Июня 09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов