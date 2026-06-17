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Наставник сборной Ирана: "Мы самая притесняемая команда в истории международных турниров"

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 13:14
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Наставник сборной Ирана: "Мы самая притесняемая команда в истории международных турниров"

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что из-за ограничений, введенных США, сборная испытывает серьезные логистические проблемы.

"Все это - настоящая катастрофа. Наши планы были разрушены. Мы должны были прилететь в Лос-Анджелес за две ночи до матча, но нам этого не разрешили. После игры мы планировали остаться здесь, восстановиться и отправиться в путь на следующий день, однако и на это не получили разрешения. Я хочу сказать, что сборная Ирана, возможно, является самой притесняемой командой в истории международных турниров. Президент федерации не смог приехать - ему не выдали визу. Менеджер команды не приехал. Пресс-секретарь тоже отсутствовал. Подготовкой к матчу на скамейке запасных занимался тренерский штаб, а мне приходилось выполнять обязанности других людей", - заявил Галенои.

Из-за сложившейся ситуации сборная Ирана была вынуждена разместиться в Тихуане и отправляться на матчи в США только в день игры. После встречи с Новой Зеландией команда сразу же вернулась обратно в Мексику.

Отметим, что следующий матч сборная Ирана проведет 21 июня против команды Бельгии.

İdman.Biz
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