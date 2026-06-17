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Переводчик Google открыл новую страницу в карьере Лопеса

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 13:44
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Переводчик Google открыл новую страницу в карьере Лопеса

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес начал международную карьеру благодаря сообщению в LinkedIn, которое сначала осталось без ответа.

Как сообщает İdman.Biz, родившийся в Ирландии футболист, всю клубную карьеру проведший в этой стране, несколько лет назад получил в социальной сети сообщение на португальском языке.

Лопес принял его за спам и не стал отвечать. Однако спустя девять месяцев ему пришло еще одно сообщение - уже на английском языке. В нем интересовались, успел ли он обдумать предыдущее предложение.

Только после этого защитник решил перевести первое сообщение.

"Лишь тогда я сделал то, что должен был сделать с самого начала, - перевел первое сообщение через Google. Там было написано: "Мы ищем игроков для сборной Кабо-Верде. Вам это интересно?".

Как выяснилось, обращение отправил тогдашний главный тренер сборной Кабо-Верде Руй Агуаш. Позже специалист рассказал, что связаться с клубом Лопеса не удалось, поэтому они решили написать самому футболисту напрямую.

Отец Роберто Лопеса родом из Кабо-Верде. После того как защитник принял предложение, он оформил необходимые документы и в 2019 году дебютировал за национальную команду. Вскоре Лопес стал одним из ключевых игроков обороны сборной.

История, начавшаяся с сообщения в LinkedIn, которое футболист посчитал спамом, в итоге привела его на чемпионат мира 2026 года. Лопес вышел на поле в первом в истории матче сборной Кабо-Верде на мундиалях и сыграл важную роль в ничьей 0:0 против Испании.

İdman.Biz
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