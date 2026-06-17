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Месси сравнил себя с Надалем после хет-трика на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 14:11
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Месси сравнил себя с Надалем после хет-трика на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что мотивирует его продолжать выступления на высшем уровне, а также признался, что во многом ассоциирует себя с легендарным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TyC Sports, аргентинец сделал это заявление после матча чемпионата мира 2026 года против Алжира, в котором оформил хет-трик и принес своей команде победу со счетом 3:0.

"Мне нравится играть в футбол. Это моя страсть с самого детства. Когда я в хорошей форме, выкладываюсь на максимум. Сейчас мы смотрим сериал про Рафу Надаля, и я во многом с ним себя отождествляю. Мы очень похожи в том смысле, что я хочу выкладываться на максимум и чувствовать себя хорошо. Я получаю от этого удовольствие. Пока могу и чувствую себя хорошо, чтобы это делать, я буду здесь", - заявил Месси.

38-летний форвард отметил, что именно любовь к игре и стремление постоянно поддерживать высокий уровень помогают ему продолжать карьеру даже спустя два десятилетия после начала профессионального пути.

Кроме того, Месси прокомментировал свое достижение на чемпионатах мира. Благодаря трем голам в ворота Алжира он довел свой счет до 16 мячей на мундиалях и сравнялся с Мирославом Клозе по этому показателю.

"Для меня честь быть рядом с Клозе, с Роналдо, но, думаю, это ничего не значит. Это просто статистика и ничего больше. Конечно, я горд конкурировать со всеми ними, но для меня это ничего не значит. Роналдо, из того, что я видел, был одним из величайших игроков в истории, и он не на первом месте. Так что все сводится просто к статистике", - подчеркнул капитан аргентинской сборной.

Напомним, что Месси стал главным героем стартового матча Аргентины на ЧМ-2026, оформив хет-трик и обеспечив своей команде уверенную победу над Алжиром.

İdman.Biz
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