Холанд восхитился Месси после его хет-трика на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд отреагировал на яркое выступление капитана аргентинской команды Лионеля Месси в матче чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, форвард опубликовал сообщение в социальных сетях после того, как Месси оформил хет-трик в игре против Алжира.

"Messi is a madman", - написал Холанд, сопроводив публикацию эмодзи короны.

Фраза в переводе с английского означает "Месси - безумец" или "Месси - сумасшедший", что в данном контексте является восхищением игрой аргентинца.

Напомним, что в матче группы J Лионель Месси забил все три мяча своей команды и принес Аргентине победу над Алжиром со счетом 3:0. Благодаря этому 38-летний форвард довел количество голов на чемпионатах мира до 16 и сравнялся с рекордсменом турнира Мирославом Клозе.

Сам Холанд также ярко стартовал на мундиале. В матче против Ирака нападающий оформил дубль и помог сборной Норвегии одержать крупную победу со счетом 4:1.