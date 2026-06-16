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"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Мировой футбол
Новости
16 Июня 2026 01:32
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"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Футбольный клуб "Барселона" получит финансовую компенсацию после перехода защитника Марка Кукурельи из "Челси" в "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский клуб заработает около 1,35 млн евро благодаря механизму солидарности ФИФА.

Согласно действующим правилам, пять процентов от суммы каждого международного трансфера распределяются между клубами, участвовавшими в подготовке и развитии футболиста. Поскольку Кукурелья провел шесть лет в академии "Барселоны" в возрасте от 14 до 20 лет, именно каталонцы станут одним из главных получателей выплат.

Помимо "Барселоны", часть средств получат также "Эспаньол", "Хетафе" и "Брайтон".

Напомним, что ранее мадридский "Реал" официально объявил о приобретении 27-летнего защитника у "Челси" за 60 миллионов евро.

В настоящее время Кукурелья находится в расположении сборной Испании, которая принимает участие в чемпионате мира 2026 года.

İdman.Biz
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