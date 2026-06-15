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Хорватский защитник продлил контракт с "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
15 Июня 2026 20:59
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Хорватский защитник продлил контракт с "Манчестер Сити"

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол подписал новый контракт с "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения о продлении сотрудничества до лета 2031 года.

По информации источника, руководство английского клуба рассматривает хорватского футболиста как одного из ключевых игроков команды на ближайшие годы.

Гвардиол выступает за "Манчестер Сити" с лета 2023 года. За это время защитник провел 122 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 70 миллионов евро.

Напомним, в настоящее время Гвардиол находится в расположении сборной Хорватии, которая принимает участие в чемпионате мира 2026 года.

İdman.Biz
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