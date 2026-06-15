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"Ювентус" выкупил Бога у "Ниццы"

Мировой футбол
Новости
15 Июня 2026 20:30
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"Ювентус" выкупил Бога у "Ниццы"

Футбольный клуб "Ювентус" воспользовался правом выкупа вингера Жереми Бога у французской "Ниццы".

Как сообщает İdman.biz, о завершении сделки туринский клуб объявил на своем официальном сайте.

Стороны подписали контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года.

Ивуарийский футболист присоединился к "Ювентусу" на правах аренды в начале 2026 года. За это время он провел 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

До перехода в туринский клуб 29-летний игрок выступал за "Ниццу", "Аталанту", "Сассуоло", "Бирмингем" и ряд других команд.

В "Ювентусе" рассчитывают, что опытный вингер станет важной частью команды в ближайшие сезоны.

İdman.Biz
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