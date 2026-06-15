Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов

Бывшего нападающего сборной Бразилии Жо арестовали на родине по делу о неуплате алиментов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на O Tempo.

По данным источника, бразилец был арестован в воскресенье в одном из ночных клубов в Белу‑Оризонти. Основанием для задержания стал ордер, выданный судом Сан‑Паулу в январе.

Бывшая супруга экс‑форварда требует от него алименты в размере 220 тысяч реалов (около 43 тысяч долларов). По этой причине 39‑летнего футболиста арестовывают уже в пятый раз. Последний раз Жо задержали в ноябре 2025 года.

Жо играл за английские "Манчестер Сити" и "Эвертон", турецкий "Галатасарай", бразильские клубы. Вместе со сборной Бразилии Жо выиграл Кубок конфедераций‑2013, стал бронзовым призером Олимпийских игр‑2008. За главную сборную страны форвард провел 20 матчей и забил пять голов.