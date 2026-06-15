15 Июня 2026
RU

Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов

Мировой футбол
Новости
15 Июня 2026 07:20
16
Экс-футболист сборной Бразилии Жо пятый раз арестован за неуплату алиментов

Бывшего нападающего сборной Бразилии Жо арестовали на родине по делу о неуплате алиментов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на O Tempo.

По данным источника, бразилец был арестован в воскресенье в одном из ночных клубов в Белу‑Оризонти. Основанием для задержания стал ордер, выданный судом Сан‑Паулу в январе.

Бывшая супруга экс‑форварда требует от него алименты в размере 220 тысяч реалов (около 43 тысяч долларов). По этой причине 39‑летнего футболиста арестовывают уже в пятый раз. Последний раз Жо задержали в ноябре 2025 года.

Жо играл за английские "Манчестер Сити" и "Эвертон", турецкий "Галатасарай", бразильские клубы. Вместе со сборной Бразилии Жо выиграл Кубок конфедераций‑2013, стал бронзовым призером Олимпийских игр‑2008. За главную сборную страны форвард провел 20 матчей и забил пять голов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча Нидерланды — Япония
03:24
Мировой футбол

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча Нидерланды — Япония

Ван Дейк забил свой 13-й гол за сборную
Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Тринадцать стран подписали письмо с критикой Чеферина
01:36
Мировой футбол

Тринадцать стран подписали письмо с критикой Чеферина

Глава УЕФА ранее заявил, что расширенный формат делает чемпионат неинтересным
Кай Хаверц признан игроком матча Германия — Кюрасао
00:40
Мировой футбол

Кай Хаверц признан игроком матча Германия — Кюрасао

Форвард оформил дубль в ворота команды Дика Адвоката
Нойер повторил рекорд по числу матчей среди вратарей на чемпионатах мира
14 Июня 22:52
ЧМ-2026

Нойер повторил рекорд по числу матчей среди вратарей на чемпионатах мира

Вместе со сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году
Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира
14 Июня 21:36
ЧМ-2026

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира

78-летний специалист превзошел достижение наставника сборной Чехии Мирослава Коубека

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
14 Июня 09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов