Тринадцать стран подписали письмо с критикой Чеферина

Тринадцать футбольных федераций в совместном заявлении выступили с критикой президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который негативно отозвался о новом расширенном формате чемпионата мира.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает "РИА Новости".

В заявлении говорится, что на чемпионате мира не бывает неважных матчей. Отмечается, что для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана попадание на мундиаль представляет историческое достижение и воплощение мечты поколений, а для ДР Конго и Гаити возвращение на главную футбольную арену после долгого перерыва имеет особое значение.

Указывается, что предположение о том, что эти матчи менее важны, глубоко разочаровывает и не учитывает усилия, жертвы и стремления игроков, тренеров, клубов и болельщиков по всему миру. Федерации выразили убежденность в том, что развитие футбола должно продолжаться, создавая возможности, вдохновляя новые поколения и укрепляя глобальный характер игры.

Письмо подписали национальные федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара.

Александер Чеферин ранее заявил, что расширенный формат делает чемпионат неинтересным из-за большой разницы в уровне команд.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. В нем впервые принимают участие 48 команд.