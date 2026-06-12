Камбэк по-корейски - ВИДЕО

Сборная Южной Кореи по футболу удачно стартовала на чемпионате мира-2026, одержав волевую победу над Чехией со счетом 2:1 в матче первого тура группы А. Поединок в Гвадалахаре долгое время складывался не в пользу азиатской команды, однако она сумела переломить ход встречи и заработать три очка.

Как сообщает İdman.Biz, первый тайм завершился без забитых мячей, а счет был открыт лишь на 59-й минуте. Капитан чехов Ладислав Крейчи после розыгрыша аута отправил мяч в ворота соперника и вывел свою команду вперед. Однако удержать преимущество европейцам не удалось.

Героем встречи стал полузащитник Хван Ин Бом. На 67-й минуте он восстановил равновесие после эффектного индивидуального прохода, а затем выступил ассистентом в победной атаке. На 80-й минуте вышедший на замену О Хён Гю замкнул передачу партнера и установил окончательный счет – 2:1.

В концовке Чехия пыталась спасти матч, однако корейцы сохранили преимущество и начали турнир с важной победы.

После первого тура Южная Корея набрала три очка и присоединилась к лидерам группы А, где ранее хозяева турнира мексиканцы обыграли ЮАР со счетом 2:0.