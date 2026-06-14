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"Милан" рискует довести спор с Аллегри до суда

Мировой футбол
Новости
14 Июня 2026 17:46
14
"Милан" рискует довести спор с Аллегри до суда

"Милан" должен в ближайшие дни решить вопрос с компенсацией бывшему главному тренеру Массимилиано Аллегри.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Pianeta Milan, у итальянского клуба есть время до 16 июня, чтобы выплатить специалисту причитающееся вознаграждение и урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

Именно к этой дате "Милан" обязан официально подтвердить свое участие в следующем сезоне Серии А. Если сторонам не удастся достичь соглашения, спор может перейти в судебную плоскость.

По информации источника, в случае разбирательства клуб рискует понести дополнительные финансовые расходы, если решение будет вынесено не в его пользу.

Напомним, что Аллегри возглавил "Милан" летом прошлого года, однако после неудачного завершения сезона был отправлен в отставку.

Теперь сторонам предстоит найти компромисс, чтобы избежать длительных судебных тяжб.

İdman.Biz
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