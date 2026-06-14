Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу, которые выводили свои команды на матч в финальной стадии турнира. Достижение было установлено в матче первого тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед. Игра проходит на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в Хьюстоне, США, в эти минуты, сообщает İdman.Biz.

78-летний специалист превзошел достижение наставника сборной Чехии Мирослава Коубека, который вывел свою команду на матч ЧМ-2026 с Южной Кореей (1:2) в возрасте 74 лет и 283 дней. Достижение чешского специалиста продержалось два с половиной дня.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.