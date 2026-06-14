Клопп обвинил ФИФА в чрезмерной коммерциализации ЧМ-2026

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с критикой в адрес ФИФА во время чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es, немецкий специалист, работающий на турнире в качестве комментатора, выразил недовольство обязательными паузами для восполнения водного баланса.

По мнению Клоппа, введенные на чемпионате мира перерывы на 25-й и 70-й минутах матча нарушают естественный ход игры и используются не только для заботы о футболистах.

"Футбол захватывают управленцы, окопавшиеся в офисах с кондиционированным воздухом. Паузы для восполнения водного баланса преподносились как мера для защиты благополучия игроков - благородная инициатива в условиях жары. Но на деле это не что иное, как позолоченная клетка, построенная ради спонсоров.

Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует превратиться в фоновую музыку для рекламного шоу", - заявил Клопп.

Немецкий специалист считает, что телевизионные компании используют эти остановки для показа дополнительных рекламных роликов, что усиливает коммерческую составляющую турнира и негативно влияет на восприятие футбола болельщиками.