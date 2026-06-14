ЧМ-2026: Германия против “карлика”, Нидерланды сразятся с Японией - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Четвертый игровой день чемпионата мира по футболу 2026 года откроет борьбу в группах E и F.

Как передает İdman.Biz, в центре внимания окажутся старт Германии против дебютанта турнира Кюрасао и встреча Нидерландов с Японией, которая может стать ключевой в борьбе за первое место в группе.

Германия - Кюрасао (14 июня, 21:00, здесь и далее время по Баку)

Германия начнет турнир матчем против Кюрасао в Хьюстоне. Для четырехкратных чемпионов мира это не просто стартовый поединок, а возможность сразу снять часть давления после неудачных выступлений на двух предыдущих мундиалях.

Кюрасао впервые сыграет на чемпионате мира и является самым маленьким участником ЧМ-2026 по численности населения - на острове проживает менее 160 тысяч человек.

Ранее эти сборные между собой не встречались. Поэтому предстоящая игра станет первой в истории противостояния Германии и Кюрасао.

Команда Юлиана Нагельсманна подходит к матчу фаворитом. Немцы находятся в хорошей форме и рассчитывают начать турнир с победы, особенно с учетом того, что в группе также выступают Кот-д’Ивуар и Эквадор. Одним из интересных сюжетов стал возможный дебют Дениза Ундава, который провел сильный сезон и получил шанс проявить себя на главной футбольной сцене.

Кюрасао, в свою очередь, проводит первый чемпионат мира в истории. Команду возглавляет опытный Дик Адвокат, а значительная часть состава связана с нидерландской футбольной школой. Германия выглядит явным фаворитом, но для дебютанта этот матч станет шансом громко заявить о себе.

Нидерланды - Япония (15 июня, 00:00)

Нидерланды начнут выступление на турнире матчем против Японии в Арлингтоне. Для команды Роналда Кумана это важная проверка уже на старте, поскольку японцы в последние годы закрепились в статусе одной из самых организованных и неудобных сборных Азии.

Команды встречались трижды. Нидерланды выиграли два матча - 3:0 в товарищеской игре 2009 года и 1:0 на чемпионате мира 2010 года. Еще одна встреча, в 2013 году, завершилась ничьей 2:2.

Нидерланды подходят к матчу в статусе фаворита, но без ощущения легкой прогулки. В обороне ожидается появление Яна Паула ван Хекке, который должен заменить травмированного Юрриена Тимбера. У Японии также есть кадровые вопросы: после завершения карьеры Ватару Эндо тренерскому штабу пришлось перестраивать центр поля.

Преимущество по именам и опыту остается за Нидерландами, однако Япония умеет наказывать фаворитов за недооценку. Этот матч может стать одним из самых тактически интересных в игровом дне.

Кот-д’Ивуар - Эквадор (15 июня, 03:00)

В Филадельфии состоится один из наиболее равных матчей четвертого игрового дня. Кот-д’Ивуар возвращается на чемпионат мира после паузы и рассчитывает наконец преодолеть групповой этап, а Эквадор делает ставку на надежность и сильную линию обороны.

Заметим, что команды впервые сыграют друг с другом. Кот-д’Ивуар прошел квалификацию уверенно и подходит к турниру с атакующим потенциалом. Команда Эмерса Фаэ обладает быстрыми и техничными игроками, но перед стартом тренерскому штабу пришлось вносить изменения в заявку из-за травмы Клемана Акпа.

Эквадор, в свою очередь, входит в число самых дисциплинированных команд Южной Америки. Сборная Себастьяна Беккасесе подходит к матчу с длинной беспроигрышной серией и надежной обороной, где важную роль играют футболисты, выступающие в ведущих европейских лигах.

Встреча выглядит одной из самых непредсказуемых в игровом дне. Небольшое преимущество специалисты отдают Эквадору за счет стабильности, однако шансы команд оцениваются практически как равные.

Швеция - Тунис (15 июня, 06:00)

Завершит игровой день матч Швеции и Туниса в Монтеррее. Для обеих команд стартовая встреча в группе F имеет особое значение, поскольку впереди их ждут непростые матчи с Нидерландами и Японией.

Сборные ранее играли между собой четыре раза. У Швеции две победы, у Туниса - одна, еще один матч завершился вничью. Последняя встреча прошла в 2003 году и завершилась победой Туниса со счетом 1:0.

Главная сила шведов - атака. Александр Исак и Виктор Дьокереш формируют одну из самых интересных связок турнира, а Грэм Поттер рассчитывает, что команда сумеет совместить атакующий потенциал с более надежной игрой без мяча.

Тунис делает ставку на дисциплину и оборону. Команда прошла квалификацию очень уверенно и не пропустила ни одного мяча, что делает ее крайне неприятным соперником для любой сборной.

Швеция выглядит фаворитом за счет более сильной линии атаки, но Тунис способен превратить матч в вязкую и закрытую борьбу. Для обеих команд потеря очков на старте может осложнить задачу по выходу в плей-офф.

Четвертый игровой день ЧМ-2026 должен показать, насколько Германия готова к возвращению на высокий уровень, а также дать первые ответы в группе F, где сразу несколько сборных претендуют на выход в плей-офф. Особый интерес вызывает дебют Кюрасао, но главные интриги дня могут развернуться в матчах Нидерланды - Япония и Кот-д’Ивуар - Эквадор.