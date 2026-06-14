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Сборная Англии получила предупреждение об угрозе торнадо на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
14 Июня 2026 11:15
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Сборная Англии получила предупреждение об угрозе торнадо на ЧМ-2026

Сборная Англии столкнулась с неожиданной проблемой во время подготовки к чемпионату мира 2026 года в США.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, в субботу вечером представители английской делегации получили экстренные уведомления об угрозе торнадо в районе Канзас-Сити.

Около 20:00 по местному времени на телефоны членов команды поступили автоматические сообщения от Национальной метеослужбы США. В предупреждении говорилось о возможном сильном торнадо и содержалась рекомендация немедленно укрыться в прочном здании, избегая нахождения рядом с окнами.

Причиной тревоги стали прогнозы синоптиков, ожидавших порывы ветра скоростью до 80 миль в час (около 130 км/ч).

Позднее стало известно, что меры предосторожности были приняты в целях безопасности всей английской делегации, находящейся в Канзас-Сити в рамках подготовки к матчам чемпионата мира.

Напомним, сборная Англии стартует на ЧМ-2026 17 июня матчем против Хорватии.

İdman.Biz
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