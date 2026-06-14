Винисиус поспорил с журналистом после матча ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор оказался в центре внимания после матча первого тура чемпионата мира 2026 года против Марокко.

Как сообщает İdman.biz, во время общения с прессой после ничьей со счетом 1:1 между футболистом и журналистом произошел любопытный диалог.

Представитель СМИ обратился к Винисиусу со словами: "Я из Венесуэлы, говорите на испанском, пожалуйста".

В ответ бразильский форвард заявил: "Я из Бразилии, поэтому я буду говорить на бразильском".

Ситуация вызвала активное обсуждение в социальных сетях, поскольку Винисиус уже восемь лет выступает за мадридский "Реал" и свободно владеет испанским языком.

Напомним, в матче против Марокко именно Винисиус стал автором единственного гола сборной Бразилии. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Следующий матч на чемпионате мира бразильцы проведут 20 июня против сборной Гаити.