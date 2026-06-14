ЧМ-2026: Германия начинает путь, Нидерланды сыграют с Японией

Сегодня на чемпионате мира по футболу 2026 года будут сыграны матчи четвертого игрового дня.

Как сообщает İdman.biz, в центре внимания окажутся сборные Германии и Нидерландов, которые проведут свои первые встречи на турнире.

В матче группы E сборная Германии встретится с дебютантом чемпионатов мира Кюрасао. Поединок начнется в 22:00 по бакинскому времени.

После полуночи в борьбу вступят представители группы F. Сборная Нидерландов сыграет с Японией. Стартовый свисток прозвучит в 01:00.

Еще один матч группы E состоится между Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Команды выйдут на поле в 04:00.

Завершит программу игрового дня встреча группы F между Швецией и Тунисом. Матч начнется в 07:00 по бакинскому времени.

Расписание игрового дня:

14 июня

22:00. Германия - Кюрасао

15 июня

01:00. Нидерланды - Япония

04:00. Кот-д'Ивуар - Эквадор

07:00. Швеция - Тунис