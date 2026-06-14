14 Июня 2026
RU

ЧМ-2026: Германия начинает путь, Нидерланды сыграют с Японией

ЧМ-2026
Новости
14 Июня 2026 12:32
16
ЧМ-2026: Германия начинает путь, Нидерланды сыграют с Японией

Сегодня на чемпионате мира по футболу 2026 года будут сыграны матчи четвертого игрового дня.

Как сообщает İdman.biz, в центре внимания окажутся сборные Германии и Нидерландов, которые проведут свои первые встречи на турнире.

В матче группы E сборная Германии встретится с дебютантом чемпионатов мира Кюрасао. Поединок начнется в 22:00 по бакинскому времени.

После полуночи в борьбу вступят представители группы F. Сборная Нидерландов сыграет с Японией. Стартовый свисток прозвучит в 01:00.

Еще один матч группы E состоится между Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Команды выйдут на поле в 04:00.

Завершит программу игрового дня встреча группы F между Швецией и Тунисом. Матч начнется в 07:00 по бакинскому времени.

Расписание игрового дня:

14 июня

22:00. Германия - Кюрасао

15 июня

01:00. Нидерланды - Япония

04:00. Кот-д'Ивуар - Эквадор

07:00. Швеция - Тунис

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

День мертвых и футбол: в Мехико прошел необычный парад ЧМ-2026
13:16
ЧМ-2026

День мертвых и футбол: в Мехико прошел необычный парад ЧМ-2026 - ФОТО

На шествии почтили память легенд мирового футбола

Винисиус поспорил с журналистом после матча ЧМ-2026
12:56
ЧМ-2026

Винисиус поспорил с журналистом после матча ЧМ-2026

Лидер сборной Бразилии отказался отвечать на испанском языке
ЧМ-2026: Германия против “карлика”, Нидерланды сразятся с Японией - ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Германия против “карлика”, Нидерланды сразятся с Японией - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировое футбольное первенство в США, Канаде и Мексике набирает обороты
Сборная Англии получила предупреждение об угрозе торнадо на ЧМ-2026
11:15
ЧМ-2026

Сборная Англии получила предупреждение об угрозе торнадо на ЧМ-2026

Футболистам рекомендовали укрыться в помещениях и держаться подальше от окон

Анчелотти признал проблемы команды в матче с Марокко
10:25
ЧМ-2026

Анчелотти признал проблемы команды в матче с Марокко

Главный тренер "селесао" заявил, что команда провела слабый первый тайм

Винисиус раскритиковал игру Бразилии после ничьей с Марокко
10:15
ЧМ-2026

Винисиус раскритиковал игру Бразилии после ничьей с Марокко

Нападающий сборной Бразилии заявил, что команда неудачно провела первый тайм

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"