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Винисиус раскритиковал игру Бразилии после ничьей с Марокко

ЧМ-2026
Новости
14 Июня 2026 10:15
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Винисиус раскритиковал игру Бразилии после ничьей с Марокко

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор остался недоволен игрой своей команды в стартовом матче чемпионата мира 2026 года против Марокко.

Как сообщает İdman.biz, после ничьей со счетом 1:1 форвард признал, что бразильцы провели слабый первый тайм.

"Мы очень плохо сыграли в первом тайме. Пропущенный гол серьезно осложнил нам задачу. Стартовые матчи на крупных турнирах всегда складываются непросто.

Нам необходимо прибавлять и прогрессировать от игры к игре. Чемпионат мира только начинается, здесь простых матчей не бывает", - заявил Винисиус во флеш-интервью.

Напомним, что сборная Марокко открыла счет на 21-й минуте благодаря голу Исмаэля Сайбари. Однако уже через 11 минут Винисиус Жуниор восстановил равновесие, установив окончательный результат встречи - 1:1.

После первого тура обе команды набрали по одному очку в группе C, где также выступают Шотландия и Гаити.

İdman.Biz
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