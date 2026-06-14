Спорный пенальти в матче Катара: ФИФА сообщила о техническом сбое

ФИФА выступила с заявлением по поводу спорного пенальти во время матча Катар – Швейцария на ЧМ-2026. На 17-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота Катара, который реализовал Брил Эмбола. Однако, у болельщиков возникли вопросы к игроку сборной Швейцарии, который в момент атаки якобы находился в офсайде. При этом, VAR не показал графическую анимацию офсайда, сообщает İdman.Biz.

"Во время матча Катар — Швейцария в районе залива Сан-Франциско кратковременный технический сбой помешал созданию графической анимации офсайда перед назначением пенальти в пользу Швейцарии на 14-й минуте. Проблема была быстро устранена.

Работа системы VAR при этом не пострадала и осуществлялась в штатном режиме при проверке решения арбитра на поле. Линии, используемые VAR для определения положения игроков, не показали, что атакующий игрок находился в положении "вне игры" ни в одном из двух эпизодов, предшествовавших назначению пенальти", — говорится в заявлении ФИФА на официальной странице в социальной сети X.

