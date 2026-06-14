Бразилия впервые не победила в матче с голом Винисиуса

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко (1:1) в первом туре групповой стадии чемпионата мира-2026.

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор сравнял счет на 32-й минуте. Он не изменился до конца игры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФИФА, это первый матч, в котором 25-летний Винисиус Жуниор забил за Бразилию, но это не принесло сборной победу. Все предыдущие восемь случаев, когда он отмечался голом, помогали бразильцам добиться успеха.

Во втором туре групповой стадии ЧМ-2026 Бразилия 20 июня сыграет с Гаити.

