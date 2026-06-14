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ЧМ-2026: Марокко шокирует Бразилию

ЧМ-2026
Новости
14 Июня 2026 04:06
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ЧМ-2026: Марокко шокирует Бразилию

Сборная Бразилии не смогла начать чемпионат мира 2026 года с победы, сыграв вничью с Марокко в матче первого тура группы С.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде завершилась со счетом 1:1.

Первыми отличились марокканцы. На 21-й минуте Исмаэль Сайбари воспользовался своим шансом и эффектно перебросил голкипера Алисона, выведя свою команду вперед.

Бразильцы сумели восстановить равновесие еще до перерыва. На 32-й минуте Винисиус Жуниор поразил ворота соперника и сравнял счет.

Во втором тайме обе команды имели возможности вырвать победу, однако больше голов зрители не увидели.

Отметим, что во втором туре Бразилия сыграет против Гаити, а Марокко встретится со сборной Шотландии. Обе игры состоятся 20 июня.

İdman.Biz

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