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Лула да Силва обратился к сборной Бразилии

ЧМ-2026
Новости
14 Июня 2026 00:09
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Лула да Силва обратился к сборной Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с мотивационной речью в адрес сборной Бразилии, которая примет участие в чемпионате мира — 2026, сообщает İdman.Biz.

"Наши футболисты обязаны сражаться в каждом матче и помнить о народе Бразилии. Нашей стране нужен шестой титул чемпионов мира. Сборная Бразилии участвует в турнире не просто для того, чтобы бороться за победу, а чтобы забрать трофей.

Карло Анчелотти, напомни нашим футболистам, что у тебя огромный опыт и ты сам был великолепным игроком", — сказал президент в видео, опубликованном на его странице в соцсети.

Сборная Бразилии попала в группу С, где ей предстоит встретиться с национальными командами Марокко, Шотландии и Гаити.

İdman.Biz
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