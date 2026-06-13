Хакими оценил шансы на победу Марокко над Бразилией в матче ЧМ‑2026

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата мира-2026 против Бразилии.

Отвечая на вопрос, будет ли Марокко подходить к встрече в статусе аутсайдера, футболист заявил, что не считает соперника фаворитом.

"В таком матче, в таком турнире нет фаворитов. Шансы 50 на 50. Все решит мельчайшая деталь — какая из команд будет более точной. Мы надеемся, что это будем мы", — приводит слова Хакими İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Матч между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня в Нью-Джерси и начнется в 02:00 по бакинскому времени.

В группе C также выступают сборные Шотландии и Гаити.