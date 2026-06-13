13 Июня 2026
RU

Хакими оценил шансы на победу Марокко над Бразилией в матче ЧМ‑2026

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 20:32
41
Хакими оценил шансы на победу Марокко над Бразилией в матче ЧМ‑2026

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата мира-2026 против Бразилии.

Отвечая на вопрос, будет ли Марокко подходить к встрече в статусе аутсайдера, футболист заявил, что не считает соперника фаворитом.

"В таком матче, в таком турнире нет фаворитов. Шансы 50 на 50. Все решит мельчайшая деталь — какая из команд будет более точной. Мы надеемся, что это будем мы", — приводит слова Хакими İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Матч между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня в Нью-Джерси и начнется в 02:00 по бакинскому времени.

В группе C также выступают сборные Шотландии и Гаити.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с эмблемы на чемпионате мира‑2026
21:44
ЧМ-2026

ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с эмблемы на чемпионате мира‑2026

Также организация потребовала изменить на форме золотой цвет
Шесть тонн — столько сборная Франции привезла инвентаря на ЧМ
21:08
ЧМ-2026

Шесть тонн — столько сборная Франции привезла инвентаря на ЧМ

"Трехцветные" сыграют на чемпионате мира с Сенегалом, Ираком и Норвегией
Министр спорта Италии резко отреагировал на шутку президента ФИФА
18:30
ЧМ-2026

Министр спорта Италии резко отреагировал на шутку президента ФИФА

Министр заявил, что хочет созвониться с Инфантино

Болельщики сборной Бразилии превратили Таймс-сквер в настоящий карнавал - ВИДЕО
17:50
ЧМ-2026

Болельщики сборной Бразилии превратили Таймс-сквер в настоящий карнавал - ВИДЕО

Красочное шествие называют одним из самых запоминающихся событий первых дней турнира
Бразилия начинает свой путь ЧМ-2026, долгожданное возвращение Турции – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:10
ЧМ-2026

Бразилия начинает свой путь ЧМ-2026, долгожданное возвращение Турции – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В третий игровой день мундиаля пройдут сразу четыре матча, в которых болельщиков могут ждать сюрпризы
Роналдо: "У Бразилии есть лучшие футболисты мира и один из величайших тренеров в истории"
16:28
ЧМ-2026

Роналдо: "У Бразилии есть лучшие футболисты мира и один из величайших тренеров в истории"

Бывший футболист выразил полное доверие составу сборной

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола