Бразилия начинает свой путь ЧМ-2026, долгожданное возвращение Турции – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Третий игровой день чемпионата мира по футболу 2026 года обещает стать одним из самых насыщенных на старте турнира.

Как передает İdman.Biz, в борьбу вступят сразу несколько сборных с разными амбициями: от Бразилии, которая традиционно считается одним из фаворитов мундиаля, до Гаити и Шотландии, для которых участие в чемпионате мира уже стало большим достижением.

Катар – Швейцария (13 июня, 23:00, здесь и далее время по Баку)

Катар начинает турнир матчем против Швейцарии в Санта-Кларе. После неудачного выступления на домашнем чемпионате мира 2022 года катарцы рассчитывают показать более конкурентоспособный футбол.

История противостояния команд насчитывает всего один матч. В ноябре 2018 года Катар неожиданно обыграл Швейцарию со счетом 1:0 в товарищеской встрече.

Швейцария подходит к турниру в статусе фаворита пары. Команда Мурата Якина участвует уже в шестом чемпионате мира подряд, а лидеры сборной Гранит Джака и Рикардо Родригес обладают огромным международным опытом. У Катара подготовка получилась не самой гладкой, однако команда Хулена Лопетеги надеется преподнести сюрприз.

На бумаге преимущество остается за Швейцарией, но Катар уже демонстрировал, что способен успешно играть против этого соперника.

Бразилия – Марокко (14 июня, 02:00)

Главная вывеска дня – матч Бразилии и Марокко в Ист-Ратерфорде. Для пентакампеонов это первый шаг в борьбе за шестой чемпионский титул, а для Марокко – возможность подтвердить статус одной из сильнейших сборных последних лет.

Соперники встречались трижды. Бразилия побеждала в 1997 и 1998 годах, однако последний матч в 2023 году завершился победой марокканцев со счетом 2:1.

Команда Карло Анчелотти начинает турнир с кадровыми потерями, включая отсутствие Неймара. У Марокко также есть проблемы с составом – из заявки выбыли Найеф Агерд и Абде Эззалзули. Несмотря на это, африканская сборная сохранила костяк команды, дошедшей до полуфинала ЧМ-2022.

Бразилия считается фаворитом встречи, однако Марокко уже доказало, что умеет успешно играть против ведущих футбольных держав.

Гаити – Шотландия (14 июня, 05:00)

Матч в Фоксборо станет особенным для обеих команд. Шотландия сыграет на чемпионате мира впервые с 1998 года, а Гаити вернулся на мундиаль спустя более полувека.

Ранее сборные между собой никогда не встречались, поэтому предстоящий поединок станет первым в истории их противостояния.

Шотландцы обладают более сильным и опытным составом, а также подходят к турниру после нескольких успешных циклов под руководством Стива Кларка. Хорошей новостью стало возвращение в строй одного из лидеров команды Скотта Мактоминея.

Гаити рассчитывает компенсировать нехватку опыта высокой мотивацией и скоростной игрой в атаке. В составе команды есть несколько футболистов, выступающих в европейских чемпионатах.

Очевидно, что Шотландия выглядит фаворитом, однако дебютные матчи на чемпионатах мира нередко преподносят сюрпризы.

Австралия – Турция (14 июня, 08:00)

Завершит игровой день встреча Австралии и Турции в Ванкувере. После победы США над Парагваем значение этого матча для турнирной борьбы в группе D заметно возросло.

Команды ранее встречались дважды, и оба раза сильнее оказывалась Турция. В 2004 году турки выиграли со счетом 3:1 и 1:0.

Для Турции это первое участие в чемпионате мира с 2002 года, когда команда сенсационно завоевала бронзовые медали. Подопечные Винченцо Монтеллы подходят к турниру с большими ожиданиями болельщиков.

Австралия традиционно делает ставку на организованную игру, дисциплину и высокий объем работы на поле. «Соккеруз» уже не раз доказывали, что способны создавать проблемы более статусным соперникам.

Небольшое преимущество специалисты отдают Турции, однако встреча выглядит одной из самых непредсказуемых в игровом дне.