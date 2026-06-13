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Болельщики сборной Бразилии превратили Таймс-сквер в настоящий карнавал - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 17:50
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Болельщики сборной Бразилии превратили Таймс-сквер в настоящий карнавал - ВИДЕО

Болельщики сборной Бразилии по футболу устроили яркий праздник на Таймс-сквер - одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка.

Как сообщает İdman.Biz, фанаты окрасили центр города в зелено-желтые цвета национального флага Бразилии, исполняли песни, танцевали и создали атмосферу настоящего карнавала.

Красочное шествие, состоявшееся после старта чемпионата мира в США, уже называют одним из самых запоминающихся событий первых дней турнира.

В преддверии матча своей команды против Марокко бразильские болельщики продемонстрировали невероятную поддержку и превратили одно из самых известных мест Нью-Йорка в настоящий футбольный праздник.

Отметим, что встреча Бразилии и Марокко в рамках третьего игрового дня чемпионата мира состоится 14 июня и начнется в 02:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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