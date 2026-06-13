Главный тренер сборной Австралии: "Мы знаем, в чем наше преимущество над Турцией"

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович поделился ожиданиями перед матчем против национальной команды Турции в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, специалист подчеркнул, что крайне важно успешно начинать каждый матч мирового первенства.

"Независимо от того, кто является вашим соперником, всегда хочется удачно стартовать. Завтра нас ждет очень сильная команда, но мы готовы. Разумеется, мы хотим победить - именно это и является нашей целью. Мы знаем, в каких компонентах имеем преимущество над Турцией, но сейчас не стану раскрывать эти детали. Все команды в нашей группе будут говорить, что способны нас обыграть. Самое главное - быть готовыми и сделать все возможное на поле. Мы долго готовились к этой встрече и к стартовому свистку будем полностью готовы", - заявил Попович.

Наставник также прокомментировал наличие в составе сборной Турции звездных футболистов, в том числе Хакана Чалханоглу.

"Многие ожидают победы Турции. Наша задача - доказать обратное. Именно это мы и постараемся сделать завтра", - подчеркнул главный тренер сборной Австралии.