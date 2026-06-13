"Никс" важнее ЧМ-2026: уроженец Баку рассказал о настроениях в Нью-Йорке – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Несмотря на то, что чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, в крупнейшем городе страны не ощущается ажиотажа вокруг мундиаля. Более того, по мнению проживающего в Нью-Йорке уроженца Баку Марка Коганова, главным спортивным событием для жителей мегаполиса сейчас является вовсе не футбол.

Об этом член Исполкома Федерации плавания Азербайджана и судья международной категории рассказал в беседе с İdman.Biz.

"Надо понимать, что Нью-Йорк - это огромный мегаполис, который живет своей жизнью. Здесь практически не ощущается, что город принимает матчи чемпионата мира, пусть формально они и проходят в соседнем Нью-Джерси. Я видел рекламу на Таймс-сквер, но не могу сказать, что город живет мундиалем.

Сейчас для Нью-Йорка главное спортивное событие - это не чемпионат мира по футболу, а финальная серия НБА, в которой впервые за 35 лет участвуют "Нью-Йорк Никс". Кстати, очередной матч серии пройдет в субботу - в тот же день, что и игра ЧМ-2026 между Бразилией и Марокко. И здесь даже не возникает вопроса, какое из этих событий получит больше внимания в медиапространстве", - рассказал Коганов.

По его словам, дополнительным фактором, снижающим интерес болельщиков, стали чрезвычайно высокие цены на билеты.

"Все, конечно, сильно разочарованы ценами на билеты. Как известно, изначально билеты продавались на официальном сайте FIFA, но очень быстро были выкуплены "скальперами", по-простому - перекупщиками. Здесь это легальный бизнес. Если официальные цены варьировались от 300 до 1500 долларов (от 510 до 2550 манатов), то у перекупщиков, к примеру, на матч Бразилия - Марокко можно попасть за 2000-4000 долларов (3400-6800 манатов)", - рассказал Коганов.

Он также отметил, что на матчи стадии плей-офф цены еще выше, а на финал, который пройдет на стадионе "Метлайф", можно попасть не менее чем за 30-35 тысяч долларов (51 000-59 500 манатов).

Кстати, власти Нью-Йорка даже провели лотерею, в рамках которой разыгрывалась тысяча билетов. Все победители получили возможность выкупить их по цене 50 долларов (85 манатов).

"Розыгрыш стартовал в 10:00 утра, а уже в 10:01 прием заявок был закрыт. Это была скорее популистская акция, поскольку всем понятно, что шансы выиграть билеты были примерно такими же, как сорвать джекпот в лотерее", - заметил Коганов.

Еще одной проблемой, по словам собеседника, является логистика вокруг арены.

"Люди не смогут подъехать непосредственно к периметру арены ни на личном транспорте, ни на такси, ни на общественном транспорте. Подготовлены специальные пункты, откуда автобусы будут доставлять болельщиков к стадиону. И это не бесплатно - за такую услугу придется заплатить 95 долларов (161,5 маната). А те, кому важен персональный подход, могут заказать автомобиль, который разрешат оставить на парковке торгового центра, расположенного примерно в 15 минутах езды от арены. Такая парковка обойдется в 250 долларов (425 манатов)", - отметил Коганов.

Отметим, что матчи чемпионата мира в районе Нью-Йорка проходят на стадионе "Метлайф", который территориально расположен в штате Нью-Джерси. Именно там состоятся пять матчей группового этапа, по одной встречи 1/16 и 1/8 финала, а также финальный матч мундиаля.