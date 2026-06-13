Впервые на чемпионате мира по футболу VAR отменил желтую карточку

На чемпионатах мира по футболу впервые был зафиксирован случай вмешательства VAR по правилу "ошибочной идентификации".

Как сообщает İdman.Biz, исторический эпизод произошел во втором тайме матча группы D ЧМ-2026 между сборными США и Парагвая.

Главный арбитр встречи, нидерландец Данни Маккели, показал желтую карточку капитану американцев Тиму Риму за предполагаемый фол против полузащитника парагвайцев Мигеля Альмирона. Однако после возобновления игры судья получил сигнал от видеоассистентов и отправился к монитору для просмотра повтора.

Изучив эпизод, Маккели отменил свое первоначальное решение. Арбитр пришел к выводу, что нарушения со стороны Рима не было, а вместо этого показал желтую карточку Альмирону за симуляцию.

Этот момент стал первым случаем в истории чемпионатов мира, когда VAR был использован для исправления ошибки, связанной с неверным определением игрока, причастного к нарушению. Данное положение протокола позволяет судьям корректировать подобные ошибки и принимать решение в отношении фактического виновника эпизода.

Случай стал очередным примером растущего влияния видеотехнологий в современном футболе. За последние годы FIFA постепенно расширяет возможности VAR, стремясь свести к минимуму количество очевидных судейских ошибок на крупнейших международных турнирах.

Сам матч завершился уверенной победой хозяев турнира. Сборная США под руководством Маурисио Почеттино разгромила Парагвай со счетом 4:1 и успешно стартовала на домашнем чемпионате мира.