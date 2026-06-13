13 Июня 2026
RU

Эльмар Бахшиев: "Сборная США - главный претендент на выход из группы"

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 15:28
36
Эльмар Бахшиев: "Сборная США - главный претендент на выход из группы"

"Думаю, многие согласятся с этим мнением. Победа сборной США над Парагваем со счетом 4:1 не стала случайностью. В последние годы качество состава заметно выросло, и теперь команда сильна не только физически, но и обладает футболистами высокого технического и тактического уровня".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил бывший главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев.

Опытный специалист прокомментировал матчи чемпионата мира США - Парагвай (4:1) и Канада - Босния и Герцеговина (1:1).

"Кроме того, команда добилась преимущества в три мяча. Такой старт на групповом этапе значительно облегчает дальнейшую задачу. Если в следующем матче США вновь наберут очки, особенно если победят, то практически обеспечат себе выход в плей-офф. Счет 4:1 также стал психологическим сигналом для соперников: сборная США - главный фаворит этой группы.

При этом футбол богат на сюрпризы. Основная работа по выходу из группы уже проделана, но борьба за первое место будет зависеть от следующих матчей. На данный момент я считаю США командой, которая находится ближе всех к выходу в следующую стадию. После такой уверенной победы над Парагваем их шансы занять одно из первых двух мест выглядят очень высокими.

Что касается матча Канада - Босния и Герцеговина, то, на мой взгляд, это была одна из самых равных игр группы. Ничья 1:1 вполне соответствует ходу встречи. Пока в этой группе нет явного фаворита. В отличие от квартета, где выступает сборная США, здесь борьба, скорее всего, продолжится до последнего тура", - приводит слова Бахшиева sport24.az.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роналдо: "У Бразилии есть лучшие футболисты мира и один из величайших тренеров в истории"
16:28
ЧМ-2026

Роналдо: "У Бразилии есть лучшие футболисты мира и один из величайших тренеров в истории"

Бывший футболист выразил полное доверие составу сборной
Главный тренер сборной Австралии: "Мы знаем, в чем наше преимущество над Турцией"
15:49
ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австралии: "Мы знаем, в чем наше преимущество над Турцией"

Тони Попович поделился ожиданиями перед матчем против Турции
Впервые на чемпионате мира по футболу VAR отменил желтую карточку
14:26
ЧМ-2026

Впервые на чемпионате мира по футболу VAR отменил желтую карточку

Судьи изменили решение после видеопросмотра в матче США – Парагвай
Бекхэм и Том Круз посетили первый матч сборной США на чемпионате мира
13:44
ЧМ-2026

Бекхэм и Том Круз посетили первый матч сборной США на чемпионате мира - ВИДЕО

Они стали свидетелями успешного старта американской сборной
"Никс" важнее ЧМ-2026: уроженец Баку рассказал о настроениях в Нью-Йорке – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
13:25
ЧМ-2026

"Никс" важнее ЧМ-2026: уроженец Баку рассказал о настроениях в Нью-Йорке – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Матчи мундиаля проходят рядом с мегаполисом, но главным спортивным событием для местных жителей остается финал НБА
Вблизи базы сборной Ирана на ЧМ-2026 обнаружили тело
11:45
ЧМ-2026

Вблизи базы сборной Ирана на ЧМ-2026 обнаружили тело

Полиция начала расследование после жуткой находки в Тихуане

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола