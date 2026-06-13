Эльмар Бахшиев: "Сборная США - главный претендент на выход из группы"

"Думаю, многие согласятся с этим мнением. Победа сборной США над Парагваем со счетом 4:1 не стала случайностью. В последние годы качество состава заметно выросло, и теперь команда сильна не только физически, но и обладает футболистами высокого технического и тактического уровня".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил бывший главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев.

Опытный специалист прокомментировал матчи чемпионата мира США - Парагвай (4:1) и Канада - Босния и Герцеговина (1:1).

"Кроме того, команда добилась преимущества в три мяча. Такой старт на групповом этапе значительно облегчает дальнейшую задачу. Если в следующем матче США вновь наберут очки, особенно если победят, то практически обеспечат себе выход в плей-офф. Счет 4:1 также стал психологическим сигналом для соперников: сборная США - главный фаворит этой группы.

При этом футбол богат на сюрпризы. Основная работа по выходу из группы уже проделана, но борьба за первое место будет зависеть от следующих матчей. На данный момент я считаю США командой, которая находится ближе всех к выходу в следующую стадию. После такой уверенной победы над Парагваем их шансы занять одно из первых двух мест выглядят очень высокими.

Что касается матча Канада - Босния и Герцеговина, то, на мой взгляд, это была одна из самых равных игр группы. Ничья 1:1 вполне соответствует ходу встречи. Пока в этой группе нет явного фаворита. В отличие от квартета, где выступает сборная США, здесь борьба, скорее всего, продолжится до последнего тура", - приводит слова Бахшиева sport24.az.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.