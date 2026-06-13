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Роналдо: "У Бразилии есть лучшие футболисты мира и один из величайших тренеров в истории"

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 16:28
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Роналдо: "У Бразилии есть лучшие футболисты мира и один из величайших тренеров в истории"

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил шансы национальной команды на успешное выступление на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, бывший футболист выразил полное доверие составу сборной и ее главному тренеру Карло Анчелотти.

"У нас есть лучшие футболисты мира и один из величайших тренеров в истории. Неймар обладает особым талантом и настоящей гениальностью. Без него невозможно обойтись. Решение Анчелотти - отличный выбор", - заявил Роналдо.

Он также отметил, что нынешний состав сборной Бразилии достаточно силен, чтобы добиться успеха на чемпионате мира.

Напомним, что по решению главного тренера Карло Анчелотти Неймар был все же включен в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

İdman.Biz
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