Министр спорта Италии резко отреагировал на шутку президента ФИФА

Министр спорта Италии Андреа Абоди прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о неудачах сборной Италии в борьбе за выход на чемпионат мира.

Как сообщает İdman.Biz, ранее Инфантино с иронией заявил, что итальянская сборная сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира только в том случае, если в турнире будут участвовать 64 команды.

"Расстояние между Италией и Мексикой очень велико, поэтому, вероятно, нам придется созвониться с ним по телефону, чтобы понять эту шутку", - сказал министр спорта Италии.

Напомним, что в апреле этого года сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти и уже в третий раз подряд не смогла квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира.