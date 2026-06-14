Сборная Катара набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории

Сборная Катара сыграла вничью в матче 1-го тура группы B ЧМ-2026 со Швейцарией (1:1). Тем самым ближневосточная команда набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории.

До начала первенства мира в США, Канаде и Мексике сборная Катара лишь раз принимала участие в чемпионатах мира. В 2022 году команда получила автоматическую путевку на ЧМ как хозяйка турнира.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвертое места.

