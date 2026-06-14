Шотландия обыграла Гаити и вышла в лидеры группы - ВИДЕО

Сборная Шотландии удачно стартовала на чемпионате мира-2026 по футболу, обыграв команду Гаити со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла с преимуществом шотландцев, которые сумели воплотить свое превосходство в гол еще в первом тайме. На 28-й минуте Джон Макгинн оказался первым на добивании после удара Че Адамса и отправил мяч в сетку ворот соперника.

После перерыва шотландцы продолжили контролировать ход встречи и были близки к тому, чтобы увеличить преимущество. В одном из эпизодов Скотт Мактоминей попал в штангу. Однако в концовке активизировались уже футболисты Гаити, которые устроили настоящий штурм ворот соперника, но сравнять счет так и не сумели.

Победа стала для Шотландии первой на чемпионатах мира с 1990 года.

После первого тура британцы с тремя очками возглавили группу C. В другом матче квартета Бразилия и Марокко сыграли вничью – 1:1, набрав по одному очку, тогда как Гаити остается без набранных баллов.