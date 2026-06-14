Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная Австралии успешно стартовала на чемпионате мира по футболу 2026 года, обыграв Турцию в матче первого тура группы D со счетом 2:0.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере.

Счет был открыт на 27-й минуте. Нестори Иранкунда точно завершил атаку своей команды после передачи Пола Окон-Энгстлера и вывел австралийцев вперед. После пропущенного мяча турецкая команда прибавила в атаке, создала несколько опасных моментов и даже попала в штангу, однако восстановить равновесие до перерыва не смогла.

Окончательно судьба встречи решилась на 75-й минуте. Полузащитник Коннор Меткалф нанес точный дальний удар из-за пределов штрафной площади и удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет - 2:0.

Таким образом, Австралия набрала первые три очка и присоединилась к США в числе лидеров группы D. Ранее американцы разгромили Парагвай со счетом 4:1.

Во втором туре Австралия встретится со сборной США 19 июня, а Турция днем позже сыграет против Парагвая.

09:38

Сборная Австралии укрепила свое преимущество в матче первого тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года против Турции.

Как сообщает İdman.biz, второй мяч в ворота турецкой команды был забит на 75-й минуте встречи, проходящей на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере.

Автором гола стал полузащитник Коннор Меткалф. Австралиец нанес точный дальний удар из-за пределов штрафной площади, не оставив шансов голкиперу соперника и сделав счет 2:0.

Ранее первый мяч в составе австралийцев забил Нестори Иранкунда.

Напомним, что двумя другими участниками группы D являются сборные США и Парагвая. В первом матче квартета американцы разгромили парагвайцев со счетом 4:1.

Во втором туре Австралия встретится с США 19 июня, а Турция сыграет с Парагваем 20 июня.

08:36

Сборная Австралии вышла вперед в матче первого тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года против Турции.

Как сообщает İdman.biz, встреча проходит на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере.

Автором первого гола стал полузащитник Нестори Иранкунда. На 27-й минуте он точным ударом завершил атаку своей команды после передачи Пола Окон-Энгстлера и вывел австралийцев вперед – 1:0.

После пропущенного мяча сборная Турции активизировалась и сумела перехватить инициативу. Турецкая команда создала несколько опасных моментов и была близка к ответному голу, однако один из ударов пришелся в штангу.

Напомним, что в другом матче группы D сборная США уверенно обыграла Парагвай со счетом 4:1 и возглавила турнирную таблицу квартета.

Следующий матч Австралия проведет 19 июня против США, а 26 июня встретится с Парагваем. Турция сыграет с Парагваем 20 июня, а завершит групповой этап поединком против американцев 26 июня.